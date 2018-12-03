Понедельник, 3 Декабря 2018 года
14:07:07 МСК

Новый многофункциональный комплекс построят на территории ЗИЛ в Москве

Общество

Деловой центр станет частью крупного проекта по реорганизации территории бывшего завода им. Лихачева

Москва, 3 декабря 2018, 12:59 — REGNUM  В Москве на Автозаводской улице в составе квартала «Парк Легенд» появится многофункциональный комплекс с торговой, выставочной и офисно-административной частью. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 3 декабря. Жилой район «Парк Легенд» является частью крупного проекта по реорганизации территории бывшего завода им. Лихачева.

«Сегодня по всему району кипит деятельность — где-то строятся социальные и коммерческие объекты, где-то высаживают деревья для создания парков, ранее мэр Сергей Собянин открыл здесь «ВТБ Ледовый дворец», и сегодня здесь проводятся крупнейшие спортивные соревнования»,— подчеркнул Сергей Кузнецов.

На первом этаже делового комплекса будут находиться магазины, второй и третий этаж займут выставочные залы, с четвёртого по восемнадцатый этажи разместятся офисы и переговорные комнаты. В подземном уровне будет находиться паркинг, рассчитанный на 702 машино-места. Согласно проекту, на втором этаже также появится эксплуатируемая кровля площадью 1500 кв.м.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2018 года на территории ЗИЛ также будет открыт дилерский центр Mercedes и Audi. Здание, общей площадью почти 20 тыс. квадратных метров, будет выходить на Автозаводскую улицу.

Читайте подробнее: В Москве на территории ЗИЛ появится дилерский центр

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Градостроительная политика мэрии Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить