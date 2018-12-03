Новый многофункциональный комплекс построят на территории ЗИЛ в Москве

Москва, , 12:59 — REGNUM В Москве на Автозаводской улице в составе квартала «Парк Легенд» появится многофункциональный комплекс с торговой, выставочной и офисно-административной частью. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 3 декабря. Жилой район «Парк Легенд» является частью крупного проекта по реорганизации территории бывшего завода им. Лихачева.

«Сегодня по всему району кипит деятельность — где-то строятся социальные и коммерческие объекты, где-то высаживают деревья для создания парков, ранее мэр Сергей Собянин открыл здесь «ВТБ Ледовый дворец», и сегодня здесь проводятся крупнейшие спортивные соревнования»,— подчеркнул Сергей Кузнецов.

На первом этаже делового комплекса будут находиться магазины, второй и третий этаж займут выставочные залы, с четвёртого по восемнадцатый этажи разместятся офисы и переговорные комнаты. В подземном уровне будет находиться паркинг, рассчитанный на 702 машино-места. Согласно проекту, на втором этаже также появится эксплуатируемая кровля площадью 1500 кв.м.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2018 года на территории ЗИЛ также будет открыт дилерский центр Mercedes и Audi. Здание, общей площадью почти 20 тыс. квадратных метров, будет выходить на Автозаводскую улицу.

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