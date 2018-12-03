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Жена Мамаева назвала причину конфликта футболиста с водителем

Общество

Конфликт футболиста с водителем начался из-за любовницы, считает Мамаева

Москва, 3 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  Конфликт находящегося в СИЗО футболиста Павла Мамаева с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком начался из-за любовницы, заявила жена спортсмена Алана Мамаева на своей странице в Instagram.

«Мой «муж» семью променял на девушку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем», — написала Мамаева, позже удалив свой пост.

Напомним, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла задержали после потасовок в центре Москвы, произошедших 8 октября.

По данным следствия, компания, в которую входили все трое, напала, в частности, на водителя одной из ведущих Первого канала. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и побоях.

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