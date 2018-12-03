Видео: полицейские Нью-Йорка спасли помолвку влюблённой пары

Нью-Йорк, США, , 11:56 — REGNUM Полицейские в США смогли вернуть кольцо паре влюблённых, которое та потеряла в момент предложения руки и сердца. Видео случая было опубликовано 2 декабря на официальной Twitter-странице Департамента полиции Нью-Йорка.

https://twitter.com/NYPDnews/status/1068987739478130688

Полицейские увидели на видеозаписи с камер мужчину и женщину, которые пытались что-то достать из-под решетки, закрывающей ливневую канализацию. Стражи порядка смогли найти кольцо, которое потеряли влюбленные, и выложили в сеть соответствующее объявление.

Телеканал BBC выяснил, что молодых людей зовут Джон и Даниэла, они проживают в британском городе Питерборо. В итоге кольцо вернулось к владельцам.

https://twitter.com/NYPDnews/status/1069307942749515776

Читайте также: Жительница США назвала дочь комбинацией букв и удивилась насмешкам

Ранее ИА REGNUM выложило в сеть видео, в котором показано как болельщик хоккейного клуба «Ак Барс» смог выиграть в конкурсе миллион рублей. Ему удалось попасть шайбой в небольшое отверстие щита, закрывавшего ворота.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: болельщику удалось забросить шайбу в ворота и выиграть миллион

Читайте развитие сюжета: Египетскую актрису Ранию Юссеф будут судить за откровеное платье