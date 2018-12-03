На объединительном соборе раскольников не будет УПЦ МП — митрополит Павел

Киев, , 11:57 — REGNUM В объединительном соборе, на котором будет принят устав новой украинской церкви, не будут участвовать представители канонической Украинской православной церкви, заявил предстоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Павел, сообщило 1 декабря издание «Левый берег».

На вопрос журналиста о количестве архиереев УПЦ МП, которые примут участие в объединительном соборе, митрополит Павел заявил, что таких пока нет, и даже митрополит Симеон, который единственный, кто не подписал решение собора УПЦ о неучастии в создании новой церкви на Украине, не будет баллотироваться на должность главы новой церкви.

Павел также рассказал, что украинские власти не оставляют попыток склонить к участию в соборе представителей УПЦ МП. Спецслужбы унижают священнослужителей, обыскивая и вызывая на допросы, а президентский «Пятый канал» и другие провластные СМИ открыто оскорбляют церковь:

«А то, что это дело рук президента, так мы в этом еще раз убедились, когда стали говорить: «попы в рясах, в лампасах». Это делается для унижения нашего достоинства», — отметил митрополит Павел.

Напомним, 29 ноября в Стамбуле завершился синод Константинопольского патриархата, на котором обсуждалось создание автокефальной церкви на Украине. По одним данным, синод утвердил текст томоса, по другим данным — мероприятие закончилось ничем.

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Эксперты считают, что президент Украины Пётр Порошенко, осознав тщетность своих попыток нарастить рейтинг при помощи вмешательства в церковные дела, может использовать конфликт с УПЦ МП для срыва выборов.

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