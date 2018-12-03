Камеры на дорогах России «научат» делать несколько фото нарушителей

Москва, , 11:39 — REGNUM Для исключения ошибочно назначенных штрафов автолюбителям Госавтоинспекция России планирует расширить требования к доказательной базе, собираемой комплексами фото‑ и видеофиксации правонарушений. Об этом пишет 3 декабря «Коммерсантъ».

В ведомстве отметили, что по каждому эпизоду нарушения правил дорожного движения (ПДД) в будущем в базе данных ГИБДД будут сохраняться не только несколько фотографий автомобиля «лихача», но и видеозапись нарушения.

В то же время в Госавтоинспекции сообщили, что на сегодняшний момент новые требования только разрабатываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым уточняется понятие «пешеход». Документ приравнивает к пешеходам лиц, передвигающихся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем.

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