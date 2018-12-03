Прекращено уголовное преследование экс-главы Дербентского района Дагестана

Дербент, Дагестан, , 11:23 — REGNUM Бывший глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов перестал быть фигурантом уголовного дела. Постановлением старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Дагестану, уголовное дело прекращено, пишет «Черновик».

По данным издания, в ходе следствия не удалось установить состав преступления, в котором подозревался бывший руководитель района. Напомним, ему инкриминировалось незаконное выделение двум гражданам земельных участков размером по одному гектару каждому, из-за чего был нанесен ущерб бюджету района на сумму 2,2 млн рублей.

Джелилову отменена мера пресечения в виде домашнего ареста и признано его право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

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Напомним, уголовное дело в отношении Джелилова было возбуждено в феврале 2018 года. Его подозревали в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, связанных с нарушениями в сфере земельно-имущественных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане с начала 2018 года работала представительная комиссия из сотрудников главных управлений МВД, ФСБ, генеральной прокуратуры, которые проводили масштабные проверки в органах власти региона. Были задержаны по обвинению в совершении коррупционных преступлений врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, и ряд других высокопоставленных чиновников. Как заявил глава Дагестана Владимир Васильев, всего было уволено в связи с совершением коррупционных преступлений более 200 чиновников.

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