На Украине пройдут масштабные сборы резервистов

Киев, , 11:23 — REGNUM В рамках военного положения на Украине начнутся масштабные сборы резервистов, заявили в пресс-службе ВСУ, сообщило 3 декабря информационное агентство «УНН».

"С 3 декабря начинается цикл масштабных сборовых мероприятий с резервистами и военнообязанными. В частности, будут проведены собрания, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток)», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ВСУ отметили, что мероприятия должны завершиться до начала новогодних праздников.

Напомним, генеральный штаб Украины запланировал сборы резервистов первой волны. ВСУ планируют доукомплектовать военные части и перегруппировать силы.

Напомним, 26 ноября в десяти областях Украины было введено военное положение сроком на 30 дней. Эксперты уверены, что истинная цель данного решения лежит не в сфере обороны страны, а в сфере политических баталий за пост президента Украины, выборы которого запланированы на 31 марта 2019 года.

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