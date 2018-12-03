Сибстрин поддержит студенческие проекты в сфере экологического просвещения

Новосибирск, , 11:16 — REGNUM Новосибирский государственный архитектурный университет (Сибстрин) совместно с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области и Межрегиональной общественной экологической организацией «ЭКА» поддержит студенческие проекты и инициативы в сфере экологического просвещения, сообщает 3 декабря пресс-служба вуза.

Соответствующий договор о сотрудничестве подписали накануне. Предполагается, что студенты Сибстрина примут участие в совместных интерактивных межвузовских квестах, нацеленных на привлечение молодежи к решению экологических проблем и формирование культуры бережного отношения к природе.

В свою очередь, министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и «ЭКА» окажут информационную, экспертную и методическую поддержку студенческим группам и студенческому экологическому клубу НГАСУ.

В вузе напомнили, что соглашение стало возможным благодаря успеху экологического клуба НГАСУ «Кодама», ставшего призером Всероссийского экологического квеста «Экопросвет». Организатором квеста является Межрегиональная общественная экологическая организация «ЭКА» в рамках федеральной программы «Зеленые вузы России».

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