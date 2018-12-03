В 13-ти школах Якутска классы закрылись на карантин

Якутск, , 11:09 — REGNUM В Якутии превышены показатели заболеваемости ОРВИ, в основном болеют дети (80%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. В надзорном ведомстве пояснили, что подъём уровня заболеваемости вызван циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.

По информации управления образования Якутска, карантин объявлен в 34 классах 13-ти школ города. Больше всего заболевших детей в городском образовательном учреждении №38 — там школу не посещают ученики семи классов. 20% отметки, при которой карантин должен вводиться во всей школе, уровень заболеваемости не достиг и составляет порядка 7%, а в детских садах этот показатель ещё ниже.

Отметим также, что в Якутии уже вводятся актированные дни — температура воздуха уже перешагнула отметку в — 40. Ученики 1−5 классов не будут учиться при — 45 градусах, до 8 класса — при — 48, до 11 — при — 50.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные температурные отметки использовались для отмены занятий в Якутии и в 2017 году. В Якутске зимой температура воздуха может достигать — 50 градусов и ниже, в арктических районах республик — превышать — 70 градусов.