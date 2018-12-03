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На Украину стало ездить вдвое меньше граждан РФ

Общество

Чиновник рассказал о последствии запрета на въезд для российских мужчин

Киев, 3 декабря 2018, 11:05 — REGNUM  Пассажиропоток из России на Украину уменьшился вдвое, заявили в пресс-службе пограничной службы Украины, сообщил 3 декабря телеканал 112.ua.

«За последние дни поток желающих граждан РФ въехать в Украину уменьшился. Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тыс. до 3 тыс. граждан РФ, то сейчас он достигает ориентировочно 1,3 тыс. — 1,5 тыс. человек», — рассказал представитель погранслужбы Андрей Демченко.

Чиновник отметил, что за минувшие сутки в областях Украины, где объявлено военное положение, пограничники не пустили на территорию страны 77 граждан РФ.

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны всем мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

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Напомним также, по данным экспертов, граждане Украины в 2,6 раза охотнее едут в Польшу, чем в Россию.

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