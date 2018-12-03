Стало известно, сколько общественных наблюдательных комиссий работает в РФ

Москва, , 10:57 — REGNUM На сегодняшний день в Российской Федерации работают более 80 общественных наблюдательных комиссий, об этом говорится в проекте ежегодного доклада Общественной палаты РФ (ОП РФ) о состоянии гражданского общества.

«Сегодня в стране работают 83 общественные наблюдательные комиссии», — говорится в докладе.

Отмечается, что за год работы ОП РФ ротация членов Общественной наблюдательной комиссии прошла в 13 регионах.

Напомним, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), работой Общественной палаты РФ довольны 43,8% жителей страны, работой Совета Федерации — 41,5%. Положительную оценку Государственной думе РФ дали 35,9% опрошенных.

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