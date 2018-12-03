Blizzard умышленно перешла в России на евро?

Ирвайн, США, , 11:59 — REGNUM Пользователи обратили внимание на то, что в игровом сервисе компании Blizzard Battle.net все товары стали продаваться не в рублях, а в евро, что возмутило российских геймеров. В ответ компания оперативно исправила проблему, о чём сообщила на своём официальном сайте.

Представители Blizzard заверили игроков, что смена расценок — просто ошибка в отображении корректной информации. Компания оперативно исправила недочёт, и цены стали прежними.

Дело в том, что вместе со сменой валюты изменилась и общая цена на продукцию для пользователей из России: игры стали дороже на 1−3 тысячи рублей. Недовольные геймеры обратились в техподдержку Blizzard. В ожидании ответов от компании, пользователи успели поделиться рядом теорий о «якобы ошибке» Blizzard. Часть игроков считает, что так компания проверяют реакцию игроков на возможную смену цен. Другие отметили, что ошибка произошла сразу после перехода Microsoft на долларовую валюту в своём магазине, что не может быть совпадением.

Напомним, что в ноябре цены на многие игры в цифровом магазине Microsoft стали отображаться в долларах. Представители компании сообщили, что «это продиктовано необходимостью развития бизнес-подхода». Это произошло на фоне информации о том, что Microsoft может прекратить деятельность в России, но позднее компания опровергла эти слухи. Многие пользователи считают, что переход с рублей на доллары стал компенсацией за продолжение рабочей деятельности Microsoft в России.

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