Вынесен приговор по делу о смертельном пожаре на скалодроме в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о масштабном пожаре в скалолазном центре на Литовской улице, который произошел в январе 2017 года. Жертвами пожара стали три человека, еще один получил тяжкий вред здоровью. Перед судом предстали двое местных жителей, 1980 и 1989 годов рождения, которые занимались обучением клиентов навыкам альпинизма.

Как установлено следствием и судом, мужчины договорились межу собой о проведении своими силами работ по увеличению скалолазной стены. Один из подсудимых принес сварочный аппарат и шлифовальную машинку, после чего оба приступили к огневым работам, с грубым нарушением норм пожарной безопасности: в помещении скалодрома присутствовали клиенты, а в соседних помещениях — другие лица. От потока искр и капель раскаленного металла возник большой пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь в двухэтажном доме 10 по Литовской улице вспыхнул около 16:00 26 января 2017 года. Он охватил площадь 1000 кв. метров. Во время пожара произошло обрушение металлических конструкций на площади 800 кв. метров. Полностью пожар был ликвидирован только в 01:25 27 января. Из горящего здания было спасено девять человек. Из соседнего мебельного центра эвакуировали 50 человек.

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга признал подсудимых Алексея Соловья и Дениса Киселева виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года, сообщили 3 декабря 2018 года в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Кроме того, каждому осужденному предстоит выплатить по 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда каждому потерпевшему, родственник которого погиб, и по 250 тыс. рублей потерпевшему, здоровью которого был причинен тяжкий вред.

Добавим, что ход расследования этого уголовного дела находился на особом контроле у руководства Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

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