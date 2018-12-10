Туляки вкладываются в капремонт

Тула, , 08:45 — REGNUM Когда в России произносишь словосочетание «капитальный ремонт», у некоторых невольно закатываются глаза. Одни до сих пор не понимают, куда уходят собранные деньги, другие и вовсе не платят по этим счетам. Хотя, по данным официального портала «Реформы ЖКХ», три года назад в Тульской области процент собираемости средств с собственников жилья составлял 93,5%, а в 2018-м — 97,49%. С чем связан рост и почему регион оказался в лидерах по реализации изначально столь непонятной программы?

Прозрачность на первом месте

10 475 многоквартирных домов внутренне или внешне должны преобразиться в Тульской области до 2043 года. По программе капитального ремонт за четыре года функционирования в регионе отремонтировано 6292 конструктивных элементов в 2685 зданиях. Сумму потратили внушительную — 3,5 млрд рублей.

В текущем году туляки выбрали основным видом работ ремонт инженерных систем: только в системе теплоснабжения изношенность составляет 76%, а водопроводных и канализационных — 80%.

Тульская область встала на путь прозрачности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. По поручению губернатора региона Алексея Дюмина во всех домах начали проводить с жильцами собрания, где рассказывали о порядке и сроках ремонта.

«Теперь собственники жилья могут отслеживать качество и скорость выполняемых работ с помощью фотофиксации процесса, размещаемого на официальном сайте регионального оператора, — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Константин Лопухов. — Также в 2018 году было проведено более 100 обучающих встреч и семинаров с жителями многоквартирных домов».

К слову, в рейтинге «Общероссийского народного фронта» [промежуточный] по исполнению капитального ремонта Тульская область попала в топ-5. Впереди только Курская, Свердловская, Липецкая области и Москва. Эксперты ОНФ анализировали уровень реализации 30-летних программ, выполнение планов работ, собираемость взносов и эффективность использования этих средств региональными.

Сегодня Тульская область идет на третьем месте среди регионов Центрального федерального округа. По словам Константина Лопухова, работы в регионе завершены на 98,5%. Чаще всего в поле зрения капитального ремонта попадают дома 1930−1970 годов постройки. Это, как прозвучало на оперативном совещании регионального правительства, один из самых старых ремонтируемых в 2014—2018 годах жилых фондов в ЦФО. В отчете Фонда капремонта указано, что за четыре года ремонтные мероприятия позволили улучшить жилищные условия для 109 тысяч жителей Тульской области.

Чувствительная тема

«Это важная и чувствительная для людей тема. Вы знаете, как много было непонимания со стороны граждан по поводу реализации этой программы. На сегодня жители осознают важность работы, цель которой — привести в порядок наш жилой фонд. Вместе с тем, у граждан есть вопросы по качеству, срокам и объемам работ», — обозначил руководитель Тульской области, выступая перед членами правительства.

По информации «Тульских известий», одним из новшеств проведения программы капитального ремонта в области0 стала модернизация лифтового хозяйства. Общая сумма для замены лифтов составляет 180 млн рублей. На эти деньги в регионе уже установили 102 лифта, однако запущено только 69, еще 26 не получили акта ввода, поскольку управляющие компании не устранили замечания. Проверяют оборудование специалисты Ростехнадзора, которые при обследовании оценивают не только строительно-монтажные работы, но и смотрят на состояние освещения машинного отделения, подходов, монтаж смежных проводов. Областной министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко в одном из последних докладов отметила, что проблема начала меняться только после подключения к процессу прокурорских проверок, еженедельных совещаний с подрядными организациями и строительного контроля.

«Глядя на стабильную динамику роста собираемости взносов на капремонт, можно сделать вывод о росте доверия граждан к этому нововведению. Однако в расчет надо принимать множество факторов, относящихся к уровню доходов населения, качеству капремонта, объемов ввода жилых домов, правовой грамотности собственников жилья», — отметил руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы Евгений Крылов.

По его мнению, в Тульской области социально-экономические показатели планомерно растут, что делает взнос на капремонт вполне посильной ношей для домохозяйств. Да и многие жители сами видят изношенное состояние жилого фонда области, начинают вести себя как ответственные собственники. Эффективность работы регионального оператора также напрямую влияет на решение жителей — платить или нет за будущую услугу

«Качество ремонтных работ, чёткое следование срокам, контроль за подрядчиками, работа с претензиями — вот составляющие позитивного восприятия фискальной нагрузки на тульские семьи. Для региональной власти эта резонансная программа не означает перекладывание проблемы на другие плечи, наоборот, возросла необходимость администрирования всех процессов, связанных с приведением домов в надлежащее состояние. От этого зависит успешность реализации программы и решение застарелой проблемы», — отметил Крылов.

Что дальше?

На следующий год Тульской области предстоит преобразить 859 многоквартирных домов и выполнить 1887 видов работ. Здания, инженерные сети и другие объекты ремонта обследованы, составлена проектно-сметная документация и объявлены аукционы на 83,9% видов работ. В половине случае контракты уже заключены, остальные обещали подписать до конца 2018 года.

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Тульской области — очень серьезный вопрос ввиду большого количества старого жилого фонда. Основную часть средств аккумулирует так называемый «общий котел», из которого распределяются средства на первоочередные объекты, — объясняет ведущий эксперт «Института региональной экспертизы» Артем Богатырёв. — Все больше домов открывают собственные спецсчета для накапливания и расходования средств на ремонт по своему усмотрению. Однако для малоэтажного фонда накопить достаточную сумму для замены, скажем, инфраструктуры — довольно долгая история, поэтому в Тульской области работает пилотный проект, в рамках которого подрядчики выполняют ремонт в рассрочку, поскольку банки неохотно кредитуют такие проекты. Пока таких подрядчиков немного, но инициатива хорошая, надеюсь, она получит успешное распространение».