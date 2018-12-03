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В Южной Корее отчитались о росте ожидаемой продолжительности жизни

Общество

По мнению аналитиков, подобных результатов позволит добиться система регулярных медицинских обследований

Сеул, 3 декабря 2018, 10:55 — REGNUM  Южнокорейцы, родившиеся в 2017 году, проживут в среднем больше 82 лет. Такой прогноз содержится в отчете Службы статистики Кореи, обнародованном в понедельник.

По мнению аналитиков, подобных результатов позволит добиться система регулярных медицинских обследований и профилактики заболеваний. Для женщин прогнозируемая продолжительность жизни составит 85,7 лет, что на 6 лет больше, чем у мужчин.

По сравнению с данными 1970 года, этот показатель вырос на 20 лет. Южная Корея стабильно занимает высокие строчки в «рейтинге долгожителей». Ожидаемая продолжительность жизни в стране примерно на 2 года выше средней по государствам ОЭСР.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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