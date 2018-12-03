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На Томскую область надвигаются сорокоградусные морозы

Общество

До –48°С

Томск, 3 декабря 2018, 10:53 — REGNUM  В Томской области значительно похолодает. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 — 6 декабря местами в регионе температура ночью опустится до −37…−42°С, по востоку — до — 43… — 48 °C.

В МЧС предупредили, что в связи с сильными морозами возможно возникновение чрезвычайных происшествий. В частности, томичей просят позаботиться о пожарной безопасности своего жилья, теплее одеваться и отменить дольние поездки.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, в связи с надвигающимися морозами предприятия энергетического и жилищно-коммунального комплекса с 3 декабря должны перейти на усиленный режим работы.

«Задача предприятий энергетики и ЖКХ — обеспечить устойчивую работу котельных, подстанций, насосных станций, чтобы во всех домах, на учреждениях и предприятиях были свет, вода и тепло. Мэры городов и главы районов должны лично контролировать ситуацию на территориях», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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Морозы
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