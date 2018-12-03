В Якутии обеспокоены разрушением традиционного уклада в образовании

Якутск, , 10:40 — REGNUM Родители и учителя агрошкол, отстаивающие сохранение традиционного уклада и поддерживающие направление, связанное с бытом коренных народов, бьют тревогу в связи с происходящими в Якутии изменениями, сообщает пресс-служба Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

Из сообщения следует, что свою обеспокоенность участники процесса высказали на круглом столе «Состояние и перспективы развития агропрофилированного образования», который прошёл на базе Рассолодинской агрошколы Мегино-Кангаласского района под руководством постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного собрания (Ил Түмэн) Якутии и председателя Союза агропрофилированных школ республики Феодосии Габышевой.

Учителя и родители «бьют тревогу, что в селах сокращается поголовье скота, противоречия некоторых нормативов создают барьеры в содержании своего — пришкольного хозяйства», — говорится в сообщении пресс-службы Якутской ГСХА.

Отмечается также, что внедрение общественно полезного труда в российских школах является приоритетом развития общего образования, поскольку навыки, полученные в стенах школы, дают путевку жизнь.

По итогам круглого стола было принято несколько предложений для развития агропрофилированного образования. Так, например, участники круглого стола отметили, что для развития и поддержки талантов необходимо обеспечение учащихся каждой школы возможностями освоения любой из дисциплин на углубленном уровне, в том числе в онлайн-формате. Также они признали необходимость усиления профориентационной работы учреждений среднего и высшего профессионального образования, например создание сети специализированных классов СХТ и ЯГСХА в агрошколах республики.

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