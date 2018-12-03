Качество жизни граждан РФ: пять ключевых составляющих

Москва, , 10:40 — REGNUM Жители России назвали пять ключевых составляющих качества жизни. В Топ-5 вошли такие факторы как здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Шестую строчку заняла доступность качественной медицинской помощи (64%) и здоровый образ жизни (50−56%). Для 57% опрошенных важно состояние экологии. Доступа к современным медицинским технологиям, информационная доступность и наличие интернета волнует 52%.

По мнению 40% респондентов, для улучшения качества жизни необходимо развитие программ профилактики заболеваний, а также необходимо обеспечение социальной активности и досуга граждан (39%). Аутсайдерами рейтинга стали экология и развитость коммунальной инфраструктуры.

Опрос проведен с 17 по 20 августа 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1200 респондентов. Ошибка выборки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, здоровье остается главной ценностью качества жизни для жителей России на протяжении многих лет. Значимыми также являются: стабильный заработок, качество и доступность продуктов питания, комфортные жилищные условия, экология.

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