С корабля «Союз МС-09» снимут часть противометеоритной защиты — космонавт

Москва, , 10:39 — REGNUM С корабля «Союз МС-09» снимут часть противометеоритной защиты для выяснения причин его разгерметизации. Об этом, как сообщается на сайте «Роскосмоса», рассказал российский космонавт Олег Кононенко на пресс-конференции.

По его словам, выход в космос экипажа Международной космической станции (МКС) запланирован на 11 декабря 2018 г.

Кононенко добавил, что цель разработанной циклограммы — снять часть противометеоритной защиты корабля «Союз МС-09».

«Каждое наше (космонавтов) действие расписано поминутно, потому выход в космос — это достаточно сложно и опасно», — сказал Кононенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2018 г. на МКС была зафиксирована утечка воздуха. В ходе проверки выяснилось, что в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», который пристыковался к МКС, имеется небольшое отверстие.

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