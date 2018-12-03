Упор на дополнительное образование в Якутии – это отрадно

Якутск, , 10:53 — REGNUM Акцент на дополнительное образование детей в Якутии позволит школьникам легче выбирать свой профессиональный путь, а создание специальных обучающих комплексов выведет эту сферу на новый качественный уровень. Такое мнение высказала директор республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» и руководитель регионального модельного центра дополнительного образования Мария Петрова, комментируя указ главы региона «О стратегических направлениях развития образования Якутии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Отрадно, что большой блок представлен дополнительным образованием детей и ему отводится роль визионера, двигателя развития системы образования. Наряду с целевой моделью развития республиканской системы дополнительного образования поставлена задача, чтобы в каждом муниципальном районе и городском округе были опорные центры допобразования и, соответственно, развивались муниципальные системы. Нужно отметить, что в Указе просматривается целеполагание для дополнительного образования — чтобы ребенок благодаря дополнительному образованию мог определить профессиональный путь и иметь определенные компетенции», — отметила Мария Петрова.

Она также обратила внимание на задачу обеспечить новые места дополнительного образования с охватом 80% детей республики, и реализовать эти планы можно с помощью задействования негосударственного сектора.

«Так как сейчас поставлена задача развития не только сырьевой экономики, но и цифровой, мы видим для себя задачу развития детских технопарков, уроков технологий. Мы будем придавать этому большое значение и отрабатывать интересные и эффективные компетенции, а также готовить педагогов — работать в плане повышения их квалификации, чтобы вести для детей самые передовые программы. Говоря о доступности дополнительного образования, мы не должны забывать о детях с ограниченными возможностями. Перед системой дополнительного образования стоит очень серьезная задача — довести охват дополнительным образованием таких детей до 70%», — также подчеркнула Мария Петрова.

По её словам, важны и планы по созданию образовательных комплексов. Они позволят, считает Мария Петрова, сделать работу педагогов с детьми наиболее эффективной за счёт объединения усилий различных структур и уровней и повышению тем самым качества образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава Якутии Айсен Николаев подписал специальный указ, который, как предполагается, определит основные векторы изменений системы образования в республике. Документ получил название «О стратегических направлениях развития образования в Якутии».

На знаниях и компетенции якутян руководство региона намерено базировать экономику республики. Как планируется, новое качество образования в республике станет главным условием приумножения человеческого капитала.