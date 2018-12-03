Воронежский аэропорт лидирует в голосовании за имя Петра I

Воронеж, , 10:31 — REGNUM Воронеж лидирует в борьбе за имя Петра I в качестве имени для аэропорта в проекте «Великие имена России», сообщила Общественная палата региона 3 декабря.

Голосование завершилось 30 ноября. В Воронеже за то, чтобы назвать аэропорт в честь Петра I, проголосовали 82,7 тыс. человек — 58% всех проголосовавших. Это больше, чем в других городах, которые также претендуют на право назвать аэропорта именем первого российского императора: в Санкт-Петербурге за имя Петра Великого проголосовали 46% участников голосования, в Астрахани — 19%. Окончательные итоги будут известны 4 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Великие имена России» предлагается присвоить 45 крупным российским аэропортам, в том числе аэропорту Воронежа, имена великих соотечественников. Воронежцам было предложено проголосовать за одно из трех имен, отобранных ранее: император Петр Великий, поэт Алексей Кольцов и космонавт Константин Феоктистов. Представители воронежского аэропорта с самого начала высказались за имя Петра I.

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