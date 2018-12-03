В Екатеринбурге рассказали, как часто рожают школьницы

Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM В Екатеринбурге в среднем каждый месяц мамами становятся школьницы до 16 лет. Также в течение месяца в роддома попадает порядка 30 жительниц областного центра в возрасте от 16 до 19 лет.

Как сообщает городской информационный портал «Е1», в среднем за месяц 200 раз пациентками роддомов становятся женщины от 20 до 24 лет. Максимальное количество рожениц, которые попадают в клиники Екатеринбурга, — это женщины от 25 до 34 лет. Ежемесячно происходит порядка 1000 таких родов. Женщины старшего возраста реже становятся пациентками роддомов города. Так, на долю тех, кому от 35 до 39 лет приходится 30 родов в месяц, а старше 40 лет — от 50 до 60 родов. После 45 лет мамами решаются стать ещё реже. В месяц в роддомах фиксируется около 16 таких родов.

«В последние два месяца в роддомах Екатеринбурга проходит примерно на 100 родов меньше, чем было ровно год назад. Всего за неделю появляется 350−370 новорожденных», — сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые девять месяцев 2018 года рождаемость снизилась по всей Свердловской области. С января по сентябрь на свет появились 38 124 юных свердловчанина, что на 2102 меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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