Red Dead Redemption 2: гигантская кошка с Дикого Запада погубила охотника

Нью-Йорк, США, , 10:35 — REGNUM Геймер добавил в игру о приключениях на Диком Западе Red Dead Redemption 2 изображение своей домашней кошки, которая в результате сгубила персонажа-охотника. Пользователь u/tiboac заснял соответствующее видео и опубликовал его на Reddit.

Геймер переделал одну из игровых сцен Red Dead Redemption 2 охоты на кабана: место животного заняла домашняя кошка u/tiboac. Однако сам игрок успешно выполнить задание не смог: в конце видеоролика кошка убивает персонажа.

Пользователи крайне положительно отреагировали на видео, отмечая, что это одна из самых весёлых вещей, сделанных по Red Dead Redemption 2. Также геймеры заметили, что современным видеоиграм «крайне не хватает представителей семейства кошачьих».

Напомним, что видео пользователя u/tiboac — это не единственная попытка добавить образ домашнего животного в игру. Разработчики кубической песочницы Minecraft провели конкурс, цель которого — добавить кошку одного из игроков в мир Minecraft. По результатам пользовательского голосования, 19 ноября стало известно, что победителем стала кошка по имени Jellie. Разработчики добавят питомца в игру в следующем крупном обновлении.

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