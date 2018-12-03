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В конкурсе на имя хабаровского аэропорта лидирует Геннадий Невельской

Общество

Русскому адмиралу и исследователю Дальнего Востока уступают землепроходец Ерофей Хабаров и граф Муравьёв-Амурский

Хабаровск, 3 декабря 2018, 10:17 — REGNUM  В конкурсе на имя хабаровского аэропорта лидирует Геннадий Невельской. Русскому адмиралу уступают землепроходец Ерофей Хабаров, имя которого носит дальневосточная столица, и граф Николай Муравьёв-Амурский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За то, чтобы присвоить главной воздушной гавани Хабаровского края имя русского адмирала и исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского, проголосовало 30 890 человек. Немногим меньше голосов у землепроходца Ерофея Хабарова, имя которого носит краевая столица, — 29 990 голосов, на третьем месте — граф генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский, за него отдали свои голоса 16 033 человека.

Официальные итоги голосования будут объявлены 4 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, колымчане против присвоения аэропорту «Сокол» имени Владимира Высоцкого. Они вообще не хотят менять название своей воздушной гавани. За поддержкой люди обращаются к губернатору региона Сергею Носову. Как известно, сам Носов является сторонником присвоения аэропорту имени барда.

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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