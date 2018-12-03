Кубинские врачи участвуют в новой системе здравоохранения Эквадора

Кито, , 16:20 — REGNUM 1 декабря, в день, когда кубинские работники здравоохранения праздновали День Латиноамериканской медицины, министр здравоохранения Эквадора Карлос Эдуардо Дуран вместе с кубинскими дипломатами не только поздравил специалистов с острова Свободы, работающих в Эквадоре, с профессиональным праздником, но и поблагодарил их за труд на благо населения Эквадора. Он подчеркнул, что реформу национального здравоохранения невозможно было бы представить без участия кубинских врачей. Замминистра отметил, что кубинские врачи успешно участвуют в новой системы здравоохранения Эквадора. От имени правительства и народа Эквадора Дуран выразил признательность и глубокое восхищение каждодневным выполнением своего профессионального долга более чем 400 медработниками и врачами, приехавшими в Эквадор с Кубы. Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на министерство здравоохранения Эквадора, целью реформы является преобразование существующих механизмов оказания комплексной первичной стационарной помощи. В конце торжественной речи Дуран обратил внимание на то, что кубинские врачи не только делают свою работу профессионально, но и подходят к лечению больных со всей душой и с чувством солидарности.