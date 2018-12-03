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Более 3,3 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с мая

Общество

15 мая 2018 года президент России Владимир Путин торжественно открыл автомобильную часть Крымского моста

Более 3,3 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с мая
© ИА REGNUM
Крымский мост

Симферополь, 3 декабря 2018, 10:03 — REGNUM  По Крымскому мосту с момента открытия движения проехали более 3,3 млн транспортных средств. Об этом сообщил информационный центр «Крымский мост».

«В общей сложности … новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ноябрь по Крымскому мосту проехали более 243 тыс. транспортных средств, среди них — более 58 тыс грузовиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин торжественно открыл автомобильную часть Крымского моста. Грузовое движение по нему было открыто 1 октября 2018 года.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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