Более 3,3 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с мая

Симферополь, , 10:03 — REGNUM По Крымскому мосту с момента открытия движения проехали более 3,3 млн транспортных средств. Об этом сообщил информационный центр «Крымский мост».

«В общей сложности … новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ноябрь по Крымскому мосту проехали более 243 тыс. транспортных средств, среди них — более 58 тыс грузовиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин торжественно открыл автомобильную часть Крымского моста. Грузовое движение по нему было открыто 1 октября 2018 года.

Читайте также: Киев разглядел из космоса «проседание Крымского моста»

А также: Проект Крымского моста получил премию за развитие транспорта