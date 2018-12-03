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Храм Чуда Архангела Михаила в Москве откроют весной 2020 года

Общество

Церковь строится на улице Борисовские пруды в районе Братеево

Москва, 3 декабря 2018, 10:02 — REGNUM  Храм в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех откроют на юге Москвы весной 2020 года, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Сергей Лёвкин.

Церковь строится на улице Борисовские пруды в районе Братеево. Она сможет вместить единовременно до 500 прихожан.

Отмечается, что за основу взят проект храма XVII века в честь святого Георгия Победоносца в Шенкурском районе Архангельской области в старопсковском стиле.

«Чтобы здание было видно издалека, его поставили на четырехметровый стилобат», — рассказал Лёвкин. По его мнению, храм будет нанесён на туристическую карту столицы.

В цоколе расположится приходской дом, откроется воскресная школа.

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