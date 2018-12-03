В Перми родители попросили прокуратуру проверить ювенальное постановление

Пермь, , 10:53 — REGNUM «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) обратилось в прокуратуру Пермского края с просьбой проверить на соответствие действующему законодательству новое постановление краевой Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, касающееся постановки семей на учет «группы риска». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря сообщил руководитель регионального отделения организации Алексей Мазуров.

Заявление в прокуратуру подано по поводу проекта «Постановления правительства Пермского края об утверждении Порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции». Документ также вносит изменения в постановление правительства Пермского края от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении Порядка ведения информационного учета семей и детей группы риска социально опасного положения».

«30 ноября 2018 года стало известно, что правительство Пермского края одобрило постановление краевой КДНиЗП, проект которого ранее был выложен в сеть. А 29 ноября мы подали заявление в краевую прокуратуру с просьбой проверить не только этот проект нового постановления, но ещё и постановление 2016 года, в которое он вносит изменения, а также закон Пермского края N 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия». Мы считаем, что все эти нормативные акты входят в противоречие с Конституцией и действующими законами Российской Федерации», — сообщил Алексей Мазуров.

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По мнению юристов РВС, в случае, если механизмы, заложенные в этот документ, будут действовать и сотрудники «системы профилактики детского и семейного неблагополучия» (в которую в том числе входят больницы и школы) начнут ставить семьи и детей на учет в так называемую «группу риска социально опасного положения», то они неизбежно будут нарушать российские законы и права граждан.

«Такая постановка на учет является ключевым моментом во всех этих нормативных актах. Но она сама по себе подразумевает сбор персональных данных граждан и совершение с этими данными различных процедур. Также она подразумевает сбор информации о личной и семейной жизни граждан», — пояснил общественник.

РВС обратило внимание прокуратуры на то, что если сотрудники школ и больниц будут осуществлять сбор (хранение, обработку и т.д.) информации о семейной и частной жизни граждан без согласия самих граждан, то они будут нарушать их конституционные права на неприкосновенность частной, личной жизни и семейной тайны (ст.23 ч.1 Конституции РФ). Также, они будут нарушать статью 24 Конституции, в которой сказано, что «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», статью 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», а должностные лица ещё и будут нарушать статью 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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«И вот тут возникает важный момент: все эти нормативные акты предписывают сотрудникам так называемой «системы профилактики неблагополучия» и служащим ставить на учет семьи, в которых ни родители по отношению к своим детям, ни дети не совершали правонарушений. Но в соответствии с Конституцией ограничение этих прав граждан возможно только на основании федеральных законов. Однако в этих трёх нормативных актах нигде не сказано, что сотрудники учреждений и служащие должны спрашивать у гражданина согласие по поводу такой постановки на учет», — добавил Мазуров.

Глава Пермского краевого отделения РВС также указал на то, что новое постановление, как и старое, вводит размытые критерии постановки семей на учет. Кроме того, в нем содержится множество юридико-лингвистических неопределенностей, которые согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденной постановлением Правительства РФ, признаются коррупциогенными факторами. В связи с этим организация также попросила прокуратуру провести антикоррупционную экспертизу всех вышеназванных документов.

«В самом начале постановления, недавно одобренного правительством, указано определение «семьи группы риска социально опасного положения». Так вот, формулировка такова, что под него попадает вообще любая семья. Критерии постановки на учет также размыты. А недавно в СМИ была озвучена информация, что на социальное сопровождение семей с детьми с 2009 года из краевого бюджета ежегодно выделяется около 200 млн рублей. И понятно, что если семьи будут ставиться на подобный учет необоснованно, то и эти огромные деньги на работу с ними будут расходоваться необоснованно, а то и просто могут оседать в чьих-то карманах. Это в лучшем случае», — сказал активист.

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Мазуров добавил, что кроме опасности нецелевого расходования средств существует и другая опасность, связанная с коррупцией. Принятый «порядок по выявлению» фактически даёт недобросовестным сотрудникам больниц, школ, детсадов и других учреждений инструмент давления на родителей, пытающихся защитить свои права или права своих детей.

«Мы попросили прокуратуру проверить все эти документы, включая закон Пермского края, на соответствие законам и Конституции Российской Федерации. Также мы попросили её внести соответствующие предложения об изменении этих документов или их отмене в Законодательное собрание Пермского края и краевое Правительство», — сообщил общественник.

Напомним, 15 августа 2018 года пермская краевая КДНиЗП приняла постановление, которое получило в народе название «постановление о холодильниках». Оно обязывало сотрудников школ и детсадов посещать семьи и составлять акты жилищно-бытовых условий семьи. Также оно обязывало их составлять так называемые социально-педагогические паспорта семьи. Этот документ подвергся массовой критике со стороны граждан и различных организаций, в итоге отдельные представители пермских властей выступили с заявлениями о его отмене. На смену этому документу как раз и пришло то постановление, о котором сказано в обращении РВС в прокуратуру.

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