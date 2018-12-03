ООН: сейчас нет реальной возможности возвращения рохинджа в Мьянму

Дакка, , 10:22 — REGNUM «Несмотря на различные попытки репатриации со стороны правительства, сейчас нет реальной возможности для возвращения мусульман-рохинджа на родину», — заявила журналистам официальный координатор Организации Объединенных Наций в Кокс-Базаре в Бангладеш Сумбул Ризви 1 декабря.

«Причиной этого является то, что большинство из 900 тыс. беженцев все еще боятся преследования на родине», — добавила она.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», она также отметила, что для разрешения кризиса необходимо создать благоприятные условия для беженцев, что на данном этапе не представляется возможным.

Сумбул Ризви также отметила, что 80% беженцев — это женщины и дети.

«Это является свидетельством того, что нападения на мусульман были совершены на этнической почве», — отметила она.