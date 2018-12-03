Вьетнам запустит собственный спутник в январе 2019 г

Ханой, , 13:21 — REGNUM Вьетнамский государственный космический центр сообщает, что 17 января 2019 г. в космос будет запущен вьетнамский спутник MicroDragon.

Спутник MicroDragon был разработан группой из 36 инженеров Вьетнамского государственного космического центра, проходивших подготовку в лучших вузах Японии: Университете Токио, Университете Кэйо, Хоккайдо, Тохоку и Технологическом институте Кюсю. Разработка спутника началась в 2013 г. а в 2017 г. были проведены необходимые испытания., сообщает издание Vietnam.net

Спутник, весом 50 кг и объемом 50 см3 предназначен для контроля качества воды в прибрежных зонах, разведки рыбных ресурсов и отслеживания изменений в океане для того, чтобы способствовать национальной морской промышленности. Запуск спутника также поможет улучшить обмен информацией с микроспутниками других стран для увеличения возможностей отслеживать изменение климата и предупреждения катаклизмов.

Спутник будет запущен с космического центра Утиноура в префектуре Кагосима на ракете Epsilon-4 совместно с шестью японскими спутниками и отделится от носителя на высоте 511 км.