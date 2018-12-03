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За победу в конкурсе по преображению Москвы вручат 1 млн рублей

Общество

Итоги конкурса подведут ко Дню архитектора 1 июля

За победу в конкурсе по преображению Москвы вручат 1 млн рублей
Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. Соборы. 1894

Москва, 3 декабря 2018, 09:49 — REGNUM  В Москве с 1 декабря стартовал конкурс по преображению столицы. Приём заявок на лучшие проекты, получившие документы об архитектурно-градостроительном решении, проводит Архитектурный совет Москвы, сообщили в Стройкомплексе.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, премия в области архитектуры и градостроительства учреждена благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина.

Премии вручат самым креативным авторам или коллективам компаний. Победители конкурса по преображению столицы получат пять премий по 1 млн рублей каждая. Награждение приурочат к празднованию Дня архитектора 1 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые премия в области архитектуры и градостроительства была вручена летом 2018 года. Премию вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

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