Главаря банды киллеров обвинили в шести убийствах на территории РСО-Алании

Владикавказ, , 09:49 — REGNUM Следствие предъявило обвинение экстрадированному из Австрии Аслану Гагиеву, известному криминальному авторитету, под чьим руководством совершались десятки преступлений на территории России. Гагиев обвиняется в организации преступного сообщества, создании трех банд, совершении шести убийств и в незаконном обороте оружия. Свою вину он не признал, отказавшись от дачи показаний, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, уголовное дело главаря банды киллеров содержит около 160 томов. А время на ознакомление с ним ограничено — 20 декабря исполнится полгода со дня экстрадиции Аслана Гагиева из Австрии. Согласно закону он не должен содержаться под стражей после выдачи свыше шести месяцев. Между тем срок может быть продлен по ходатайству следствия, чтобы дать возможность обвиняемому ознакомиться с делом.

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Как сообщало ИА REGNUM, свою криминальную карьеру уроженец Грузии начал в Северной Осетии, где, сколотив банду, расправлялся с бизнесменами, чиновниками, сотрудниками правоохранительных органов. Позже деятельность членов ОПГ распространилась и на другие российские регионы. Ранее сообщалось, что бандиты под руководством Гагиева совершили более 49 эпизодов преступной деятельности в пределах Москвы, Московской области и Северной Осетии. По данным СКР, от их рук погибли более 60 человек.

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Напомним, уголовное дело банды Гагиева в сентябре 2018 года было передано из Северной Осетии в Москву. Его будет рассматривать Московский окружной военный суд. Верховный суд принял такое решение в целях обеспечения безопасности участников судебного процесса, которым поступают угрозы.