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Страсти по снегу: за что досталось подрядчикам Челябинска

Общество

Врио главы города Владимир Елистратов ещё на прошлой неделе утверждал, что с уборкой снега городские службы справляются. Но затем изменил своё мнение

Страсти по снегу: за что досталось подрядчикам Челябинска
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Снегоуборочная техника вывозит снег

Челябинск, 3 декабря 2018, 09:44 — REGNUM  В Челябинске врио главы города Владимир Елистратов подверг резкой критике подрядчиков за плохую уборку снега. Вопрос обсуждался 3 декабря на очередном аппаратном совещании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Своими впечатлениями от работы подрядчиков поделился вице-мэр по дорожному хозяйству Владимир Алейников. По его словам, проезжую часть более-менее убирают. Что же касается тротуаров и остановок, то здесь не всё обстоит так гладко.

Елистратов на это потребовал от глав районов усилить контроль за работой подрядчиков и добавил, что коммерсанты должны вставать в три часа ночи и очищать город от снега.

Отметим, ещё на прошедшей неделе Елистратов выражал удовлетворённость качеством уборки города. Впрочем, затем губернатор Борис Дубровский раскритиковал уборку снега.

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