В Оренбурге за 92-летнюю вдову ветерана войны вступилась прокуратура

Оренбург, , 09:37 — REGNUM В Оренбурге прокуратура потребовала от мэрии постановки на жилищный учёт 92-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Прокурорская проверка не подтвердила выводы чиновников о том, что пенсионерка намеренно ухудшила свои жилищные условия для получения квартиры по договору социального найма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве области.

По данным прокуратуры, 92-летняя оренбурженка обратилась в горадминистрацию с заявлением о постановке ее на жилищный учет, но получила отказ. Как выяснилось, вдова ветерана с 2004 года проживала в Екатеринбурге с семьей сына в его квартире общей площадью 50 квадратных метров. Однако отношения с родственниками не сложились, и в 2017 году пожилая женщина вернулась в Оренбург. Сейчас пенсионерка проживает в квартире общей площадью 37 квадратных метров вместе с двумя внучками и двумя правнуками.

Учитывая преклонный возраст заявительницы и ее острую нуждаемость в отдельном благоустроенном жилье, прокуратура выступила в защиту ее прав. Чиновники отреагировали на представление ведомства и приняли пенсионерку на жилищный учет.

Добавим, в мае 2018 года в минсоцразвития Оренбургской области заявили, что обязательства, взятые государством по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, регион выполняет в полном объеме. За весь период реализации Указа президента России от 7 мая 2008 года обеспечены жильем 2973 ветерана на общую сумму 2,8 млрд рублей.

В 2018 год из федерального бюджета на эти цели было направлено 8 млн 687,100 тыс. руб. По состоянию на 25 мая 2018 года на учете в областном реестре ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в жилье, зарегистрированы один участник Великой Отечественной войны и 27 вдов участников войны.