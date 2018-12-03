Синоптики ожидают в Москве небольшой снегопад

Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве 3 декабря синоптики ожидают небольшой снегопад, сообщили журналистам в центре «Фобос».

Температура воздуха в столице опустится до 6 градусов мороза, в Подмосковье — до 8 градусов. Относительная влажность воздуха составит 77−82%.

«Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, по которой скользнет слабовыраженный атмосферный фронт», — говорится в сообщении.

Днём ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег. Атмосферное давление сохранится на уровне 749 мм ртутного столба.