В Индии прошли общенациональные демонстрации крестьян

Нью-Дели, , 10:07 — REGNUM В столице Индии Нью-Дели прошли общенациональные демонстрации крестьян «Кисан мукти ятра» («Марш свободы крестьян»). По сообщению индийского новостного издания «Бхаскар», шествие, в котором приняли участие более восьми тысяч человек, было организовано Всеиндийским крестьянским координационным комитетом (ВККК) — зонтичной организацией, под крылом которой действуют 207 региональных крестьянских союзов.

Демонстранты выступили с критикой политики действующего правительства страны во главе с Нарендрой Моди. Они заявили о том, что правительство не уделяет достаточное внимание проблемам крестьян, а также предложили провести особую сессию парламента, посвященную аграрному кризису. Демонстранты также потребовали увеличить минимальную стоимость сельскохозяйственной продукции и простить долги крестьян.

Сообщается, что для обеспечения безопасности на «Марше свободы крестьян» было задействовано 3,5 тысячи сотрудников правопорядка. В ходе прошлого «крестьянского марша на Нью-Дели» в октябре 2018 года против демонстрантов были применены слезоточивый газ и водометы. Основные оппозиционные силы Индии во главе с партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК) поддержали требования демонстрантов.