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В 2019 году впервые заседание комитета ЮНЕСКО пройдет в Латинской Америке

Общество

В декабре 2019 года столица Колумбии Богота станет первым за всю историю существования ЮНЕСКО городом Латинской Америки, в котором состоится заседание Комитета Организации по охране нематериального культурного наследия

Богота, 3 декабря 2018, 10:35 — REGNUM  В 2019 г. заседание Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия впервые пройдёт на территории Латинской Америки. Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, в ходе XXIII заседания Комитета, состоявшегося в Порт-Луисе, Маврикий, местом проведения форума, запланированного на 9−14 декабря 2019 г., была выбрана столица Колумбии Богота.

В связи с выбором Колумбии в качестве места проведения заседания Комитета министр культуры южноамериканской республики Кармен Васкес заявила, что гордится тем, что её стране предоставили такую возможность.

Сама Колумбия подала в этом году 10 объектов — кандидатур на включение в список нематериального культурного наследия человечества.

Комитет проводит заседание каждый год в ноябре-декабре. В его состав входят представители 24 стран-участниц Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.

Комитет занимается принятием мер по охране традиций устного творчества, исполнительского искусства, обычаев, ритуалов, традиционных промыслов и ремёсел и других направлений культуры и истории.

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Зарубежная хроника
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