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За неделю на Украине растаможили 74 подержанных автомобиля

Общество

Бюджет Украины получил более десяти миллионов рублей

Киев, 3 декабря 2018, 09:18 — REGNUM  За минувшую неделю на Украине растаможили 74 автомобиля на еврономерах, заявила пресс-секретарь государственной фискальной службы Украины (ГФС) Наталья Непряхина, сообщило 2 декабря издание «Зеркало недели».

«С 26 ноября на Украине оформлено 74 авто, которые были ввезены в таможенных режимах временного транзита», — рассказала чиновник.

В общем, бюджет Украины пополнился более чем на 11 млн в рублёвом эквиваленте, из них более 280 тыс. рублей — штрафы за нарушение правил временного ввоза или транзита иностранных автомобилей.

Напомним, с 25 ноября 2018 года на Украине вступили в силу законы, снижающие акцизы на растаможку автомобилей на иностранных номерах. Эти законы спровоцировали масштабные акции протеста, парализовавшие западную границу Украины.

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