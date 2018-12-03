В Руанде по обвинению в терроризме задержан журналист BBC

Кигали, , 10:09 — REGNUM Следственный комитет руандийской полиции арестовал независимого журналиста новостного агентства BBC Фокаса Ндайизеру.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Фокас Ндайизера предстал перед СМИ через неделю после того, как было сообщено о его пропаже, и тут же был арестован. 39-летний журналист работает на службу новостного агентства BBC на языках киньяруанда и кирунди. У Ндайизеры были обнаружены взрывчатые вещества, в связи, с чем он был арестован по подозрению в причастности к террористической деятельности. Однако журналист полностью отрицает предъявленные ему обвинения.

Ассоциация журналистов Руанды сообщила, что не примет участие в данном деле, поскольку предъявленные Ндайизере обвинения не связаны с его журналистской деятельностью, однако организация выразила надежду на то, что суд вынесет справедливое решение.