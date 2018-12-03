В Британии состоялся марафон Санта-Клаусов

Лондон, , 08:49 — REGNUM В Великобритании прошел ежегодный рождественский забег Санта-Клаусов. Пять тысяч человек, наряженных в традиционный наряд Санты (красные штаны, куртка с белой оторочкой и остроконечная шапка), пробежали дистанцию в пять километров, пишут «Известия».

"Это здорово, энергия толпы феноменальна! Это похоже на самый волшебный день в году!» — поделилась впечатлениями участница красочного «марафона».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Японии прошел Santa Saga Summit 2018, для участия в котором собрались Санта-Клаусы, уполномоченные Международной ассоциацией Санта-Клаусов Гренландии. Стало известно, что в ходе мероприятий форума Санты проходили испытания в дымоходах, тренировали езду на санях, а также обучались навыкам ниндзя.

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