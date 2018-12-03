В «День без турникетов» в Москве откроется 35 инновационных площадок

Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве проведут четвертую акцию «День без турникетов». Акция будет проходить с 6 по 8 декабря. В эти дни все желающие смогут посетить 35 инновационных площадок, сообщается на портале мэра Москвы.

В «День без турникетов» откроют двери компании, развивающие бизнес в технологичных отраслях, которые покажут посетителям мир беспилотников, наночастиц и аэрокосмических технологий. Участники акции смогут попробовать себя в профессиях будующего.

Также участники акции «День без турникетов"посетят студию интерактивных инсталляций, где само будут создавать голограммы и световые инсталляции. Для участия в акции требуется предварительная запись.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве третью акцию «День без турникетов» провели с 4 по 6 октября. В эти дни свои двери открыли порядка 50 предприятий и технопарков, сообщается на сайте мэра Москвы. Первый раз акция прошла в столице 2012 году.

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