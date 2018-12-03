Процедуру установления инвалидности упростят в России

Москва, , 08:43 — REGNUM В России максимально упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Максим Топилин в интервью ТАСС.

По его словам, для жителей страны процедура освидетельствования должна стать более комфортной.

«Организована передача направительных документов из медорганизаций в [бюро] медико-социальной экспертизы без участия гражданина, — сказал Топилин. — … Все процессы ведения дел автоматизированы и происходят в стандартных форматах».

Министр добавил, что перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания, который позволит избежать ошибок при заполнении вышеназванной формы, разработают Минтруд и Минздрав.

По его словам, для дополнительного обследования из бюро МСЭ обратно в поликлинику отправлять уже не будут.

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