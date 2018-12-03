Царские дни на Урале: скандалы, дежурные слова и старые проблемы

Алексей Банников, , 10:34 — REGNUM

30 ноября в патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась рабочая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, посвящённая проведению Царских дней в Свердловской области и региональном центре. Помимо всего, обсуждались, конечно, и вопросы церковной жизни Екатеринбургской митрополии, хотя главный смысл мероприятия был в другом — по всей видимости, подводились итоги.

В частности, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) отметил исключительное духовное значение Царских дней, ежегодно отмечаемых на Екатеринбургской земле.

«Это одно из крупнейших церковных событий, привлекающее десятки тысяч паломников из многих регионов России и зарубежных стран, посвящено духовному подвигу святых Царственных страстотерпцев, принявших мученическую кончину 17 июля 1918 года в Екатеринбурге (Речь идёт о расстреле гражданина Николая Романова и его семьи). В этом году мероприятия, приуроченные к 100-летию расстрела царской семьи, посетил Святейший патриарх Кирилл. Кульминацией Царских дней стал крестный ход протяженностью 21 километр от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря на Ганиной Яме, который возглавил предстоятель Русской Церкви. В шествии приняли участие около 100 тысяч человек», — отметили в пресс-службе РПЦ.

Не будем заострять внимание на том, что традиционные пасхальные (главный церковный праздник православных) крестные ходы в Екатеринбурге собирают куда меньше людей и окружены меньшим вниманием. Напомним, что помимо хода патриарх Кирилл до него, 15 июля, прибыл в город Алапаевск Свердловской области, где в рамках Царских дней, были организованы памятные мероприятия, посвященные 100-летию подвига великой княгини Елизаветы Романовой, инокини Варвары и пострадавших с ними.

Ещё в 2017 году при формировании бюджета возник небольшой скандал, связанный с тем, что на проведение Царских дней в Свердловской области выделяются средства из региональной казны. В частности, средства были выделены Алапаевскому городскому округу, официально, для создания музея и развития инфраструктуры. Всё это вызвало недовольство ряда депутатов Заксобрания при формировании регионального бюджета, но несказанный восторг местных властей.

«Проект бюджета МО г. Алапаевск, формирование которого осуществлялось с учетом того, что в 2018 году будут проходить мероприятия, посвященные 100-летию гибели царской семьи, рассматривался на согласительной комиссии 29 сентября. Глава МО г. Алапаевск С. В. Шаньгин и начальник финуправления Р. В. Коновалова представили обоснованную заявку на дополнительное финансирование в сумме 214 млн 909 тыс. рублей… и получили 190,6 млн рублей. Сумма небывалая! За ней — труд многих специалистов муниципалитета, отделов администрации и органов местного самоуправления, проводивших расчеты и обоснования», — сообщается на сайте мэрии.

Злые языки поговаривают и о более масштабных инвестициях на мероприятия по области и в Екатеринбурге. Да бог с ними с деньгами, ведь нисколько не жалко, если речь идёт о некой «правде» и «исключительном духовном значении». А ведь о них и говорят постоянно.

«С радостным чувством прошел я этим скорбным путем вместе со всеми вами в день, когда мы вспоминаем и празднуем трагическое событие — празднуем, потому что через это событие царская семья и была причислена к лику святых. И верим, что сегодня она, семья Царственных страстотерпцев, вместе с нами в этой молитве и в этом шествии. Вознося молитву святым угодникам Божьим, мы просим их быть предстателями пред Богом за землю нашу Русскую, за народ наш, за Церковь нашу, дабы Господь оградил Отечество наше и народ, и Церковь от всякой смуты, от разделений, расколов, от всякой человеческой неправды, дабы хранить нам истину веры и благочестие нашего народа. Верим, что если сохраним это, то сохраним и Россию, и будет страна великой, и народ будет процветать. Их молитвами да хранит Господь землю Русскую. Аминь», — сказал 17 июля на Ганиной яме патриарх Кирилл по завершении крестного хода.

И трудно не согласиться, если память о расстрелянном гражданине Романове и его семье, так пышно отмечаемая на Среднем Урале, оградит «от всякой смуты, от разделений, расколов, от всякой человеческой неправды». Но…

Как и в прошлые годы, проведение Царских дней ознаменовалось рядом скандалов. Нет, мы не будем заострять внимания на нехватке биотуалетов во время крестного хода, неудобстве для жителей, связанном с перекрытиями улиц, — этим грешат все крупные массовые мероприятия. Вопрос в правде, о которой так часто и громко говорится.

Одним из атрибутов Царских дней стало установление билбордов и плакатов по всему городу с цитатами из переписки из дневников ещё императора Николая II (Романова) и его супруги Александры Романовой. Или открытие выставки «Велик и страшен год 1918 от Рождества Христова» в духовно-просветительском центре «Царский».

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Но дело в том, что в самой Екатеринбургской епархии эти деяния преподносились как акт воссоединения с «настоящей» историей! А якобы другая история у нас была либо отнята, либо оболгана. По крайней мере, такой вывод можно сделать из лекции епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), которую он прочёл 3 сентября 2017 года в Екатеринбурге на открытии мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Благо при этом, что, несмотря на то, что мультимедийный парк при открытии снабжался фейками, у нас всё-таки появилась «Россия — моя история», которая как выставка в большой степени соответствует историческим канонам.

И, действительно, мы насмешили бы всю великую французскую нацию, если б предложили изучать историю наполеоновских завоеваний по письмам Наполеона Бонапарта к Жозефине Богарне или достижениям корсиканца до 1814 года. Но как бы то ни было нет ничего плохого в публикации тематических выставок и источников личного происхождения. Всё это тоже часть истории.

Но вот когда 7 ноября 2018 года на 101-ю годовщину со дня Великой Октябрьской социалистической революции в Уральском федеральном университете (УрФУ) в рамках программы «Царские дни» была проведена выставка книг о расстреле царской семьи, сам факт этого вызывает много вопросов. Очевидно, что даты никак не соотносятся друг с другом. Вызывали вопросы ряд изданий и авторов книжной продукции. Среди выставленных работ фигурировал автор Олег Платонов с книгой «Терновый венец России», известный тем, что две его книги уже признаны экстремистскими в России, а в данный момент ему предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Платонов подозревается в антисемитизме и отрицании Холокоста.

Отметим, что уже спустя две недели разразился новый скандал. В рамках программы в Храме на Крови (собор построен на месте расстрела Романовых) была открыта выставка, посвящённая Гражданской войне и «красному террору», в ходе которой авторы использовали ложные или, как сегодня говорят, фейковые цитаты, приписав их вождю Революции Владимиру Ленину. Более того, вся выставка носит тенденциозный характер, и про «белый террор» в ней не указано ни слова. А в виде источников используются, например, написанные впоследствии за рубежом воспоминания или ссылки на свидетельства третьих лиц.

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Впрочем, фейки в отношении вождя мирового пролетариата (и не только) уже давно имеют «высшую индульгенцию». Уже доводилось упоминать о том, что во время вступительной лекции на открытии выставки «Россия — моя история», цель которой объективно представить историю России со времён основания государства до конца XX века, епископ Тихон позволил использовать несуществующие цитаты Владимира Ленина, ссылаясь при этом зачем-то на ПСС, которые легко проверить.

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Были и другие странные заявления, например, связанные с возможностью ритуального убийства бывшего императора.

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Нас же интересует то, что под разговоры об ограждении «от всякой человеческой неправды» и «исключительном духовном значении Царских дней» по итогам мероприятий мы не получили ни того, ни другого. Можно сказать, что взгляд этот субъективный, но многочисленные скандалы связанные с выходками молодых людей в Свердловской области, когда старшеклассницы заголяются во время уроков, школьники рисуют ЛГБТ-рисунки, группа подростков тушит Вечный Огонь снежками, а группа молодчиков намертво забивают инвалида, говорит о том, что «неладно что-то в датском государстве». Да и можно ли построить что-то ладное, если в основе лежат неправда и пустые слова о духовности…

Вот такие пока итоги.