Ограды-клетки на автовокзалах возмущают тюменских пассажиров

Тюмень, , 08:29 — REGNUM «Клетки», появившиеся на тюменских автовокзалах, возмущают пассажиров. Негодование распространилось по социальным сетям и дошло до федеральных пабликов. Дирекции автовокзалов в свою очередь поясняют, что «клетки», или перевозочные секторы, сооружены по приказу Минтранса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ограды-клетки установлены на автовокзалах в Голышманово, Вагае, Исетске, Ялуторовске и Заводоуковске. В перевозочный сектор пропускают лишь с билетом на автобус на руках.

Жители Тюменской области отметили неудобство нововведения, которое якобы должно обеспечить безопасность пассажиров. Во-первых, за «клетками» оказались скамейки. Во-вторых, граждане отметили узкие проходы в секторы.

«Рейсы стыковочные, один за одним, люди с вещами начинают ломиться через узкую дверь в клетке, так они скорее перетопчут друг друга. До самого автовокзала еще метров 20 открытого пространства, заходи кто хочешь, ну и от кого безопасность?» — возмущаются тюменцы в социальных сетях.

Кроме того, «клетки» породили проблему с багажом и выходом из автобуса.

«Теперь водитель не может открыть багажное отделение из-за клетки. Везите чемоданы в салоне? И теперь водитель не может выпустить людей через заднюю дверь, все вынуждены лезть вперед. С колясками мам раньше пропускали через заднюю дверь, чтоб не создавать толчеи. Теперь им как? Хоть бы голову включали, когда получаете такие распоряжения. Вы же не в армии, присягу не давали, любое решение всегда можно обжаловать», — сетует другой тюменец.

Один из комментаторов отметил, что в Екатеринбурге давно установлены перевозочные секторы.

«Первый раз, когда в забор уткнулся, долго не мог сообразить, зачем он. Да и пускают туда только минут за 10 до посадки в автобус», — поясняет пассажир.

В администрациях автовокзалов сообщают местным СМИ, что граждане вроде бы перестали жаловаться на нововведение. Более того, подобные перевозочные секторы вскоре появятся на крупнейшем автовокзале региона — в Тюмени.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев утвердил перечень требований к транспортной безопасности в России