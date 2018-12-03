Движение «желтые жилеты» призывает к четвертой мобилизации

Париж, , 08:59 — REGNUM После третьей субботы мобилизации движения «желтые жилеты» активисты через несколько страниц в Facebook призывают к «четвертому акту» протеста, запланированного на 8 декабря, сообщает Le Figaro.

Протестующие одной из групп приглашают пользователей прийти на площадь Бастилии в Париже, чтобы пройти до Триумфальной арки. Более 7000 человек уже ответили, что придут, и 47 тыс. собираются.

Активисты другой страницы в Facebook приглашают пользователей собраться на Place de l'Etoile. На этот призыв откликнулись больше 10 тыс. человек.

«Это очень тревожно», — ответила мэр Парижа Анн Идальго в интервью Parisien 2 декабря. «Невозможно наблюдать в течение недель эти сцены беспорядков и деградации», — заявила мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные акции протеста против повышения налога на топливо прошли 17 и 24 ноября, а также 1 декабря. Последняя акция протеста переросла в беспорядки. Около 200 человек были задержаны силами правопорядка.

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