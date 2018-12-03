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Жителям кузбасской деревни через суд вернули транспортное сообщение

Общество

В деревню, где проживает около сотни человек, два года не ходил автобус

Жителям кузбасской деревни через суд вернули транспортное сообщение
Дарья Драй © ИА REGNUM
Автобус

Кемерово, 3 декабря 2018, 07:58 — REGNUM  Жителям деревни Дедюево Кемеровской области спустя два года вернули транспортного сообщения с соседними населёнными пунктами. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре города Топки, добиваться устранения нарушений пришлось через суд.

В Дедюево постоянно проживает около 80 человек из 180 зарегистрированных. Большинство из низ пенсионеры. В декабре 2016 года был открыт коммерческий маршрут Топки — Дедюево. Автобус ходил ежедневно утром и вечером всего месяц. Но из-за малого пассажиропотока маршрут отменили.

В сентябре прокурор города Топки через суд потребовал обязать администрацию Топкинского муниципального района организовать автобусное сообщение жителей деревни Дедюево с соседями. Суд полностью удовлетворил исковые требования. Сейчас исполнение решения находится на контроле прокуратуры города.

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Судьба общественного транспорта в городах России
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