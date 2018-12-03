Колыма против нового имени аэропорта и ищет поддержки у губернатора Носова

Магадан, Магаданская область, , 08:17 — REGNUM Жители Магаданской области продолжают отстаивать своё право сохранить имя «Сокол» региональному аэропорту вопреки намерению дать воздушным воротам региона имя барда Владимира Высоцкого. С целью воспрепятствовать насаждаемым сверху изменениям колымчане даже написали главе региона Сергею Носову открытое письмо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"Сергей Константинович! Поверьте! Магаданцам это переименование — не нужно. Вот не нужно и всё! — обратились колымчане к губернатору области. — И ни при чём здесь ни Владимир Высоцкий, ни Юрий Билибин, ни Сергей Королёв, ни Эдуард Берзин, ни кто-либо иной. Аэропорт «СОКОЛ». Это название происходит от посёлка авиаторов. Там жили и живут те, кто холил и лелеял это детище, которое служило и служит всем нам верой и правдой, сохраняя нашу безопасность полётов, причём иногда из последних сил. Наши магаданские летчики были асами — СОКОЛАМИ, пока не развалили власть имущие и разного рода «умники» наш «Аэрофлот». И наш, магаданский «Аэрофлот», был одним из лучших в стране. И, надеюсь, — ещё будет!»

В письме также говорится, что жители Магаданской области уверены — их мнение исказили: за присвоение нового имени аэропорту голосовали вахтовики, а не коренное население региона. Для колымчан их аэропорт навсегда останется «Соколом», и за это имя они намерены бороться. Люди подчёркивают, что переименование должно основываться на истории города, области и самого аэропорта, но на Колыме всё происходит иначе — исторический смысл «стирают», и колымчанам неясно, каков цель этих перемен.

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«Голосование должно производиться с предъявлением паспорта гражданина, в данном случае с магаданской пропиской и гражданством РФ. Это мнение и выбор магаданцев, а не иных лиц, приезжающих сюда на «вахту» и гастарбайтерами. Так как право голосования у них отсутствует в соответствии с законом РФ и правилами голосования (если таковые вообще существовали). Гастарбайтерам в аэропорту, прилетающим за длинным рублём на «вахту», не было никакого дела до истории Магадана и его воздушных ворот, аэропорта «СОКОЛ». И уж, конечно, об истории названии аэропорта «СОКОЛ» и его истории происхождения им-то уж точно ничего не известно. И это есть — неоспоримый факт. А уж Билибин, Берзин, Королёв — им вообще незнакомые имена, в принципе», — говорится в направленном губернатору Магаданской области открытом обращении.

Его авторы подчёркивают, что ничего не имеют против победившего в голосовании Владимира Высоцкого, но историческая правда дороже. Дань памяти барду, воспевшему Магадан, регион уже отдал — в столице области стоит памятник Владимиру Высоцкому. Сам поэт, уверены колымчане, был бы против такого насильственного переименования магаданского аэропорта. Люди ищут поддержку в строках песен Высоцкого: «Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыто всё! Но мне туда — не надо …»

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«Это для Москвы и «материка» Магадан олицетворяет ГУЛАГ, зоны, медведей в городе и золото под ногами, одновременно. А для магаданцев и жителей области это нечто иное и гораздо большее, поверьте. Описывать Вам все прелести и тяготы нашей здесь жизни — нет ни желания, ни возможности. За период Вашей работы губернатором, надеюсь, что вам уже стали известны наши всеобщие проблемы», — обратились люди к Сергею Носову.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование за присвоение аэропортам России имён великих людей завершено, его итоги будут подводиться в течение нескольких дней. По последним данным, среди имён, предложенных для аэропорта Колымы, лидировал поэт, актёр и бард Владимир Высоцкий.

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Напомним, мнение о том, что переименовывать аэропорт Магаданской области «Сокол» не стоит, жители Магаданской области уже неоднократно высказывали в соцсетях. Не изменил этой позиции и приезд сына барда Никиты Высоцкого.

«А самое неприятное, что этот фарс вызывает отторжение имени Высоцкого, — констатируют пользователи соцсетей. — Уверена на 120% — он сам бы был против этого фарса. И если бы завтра его сын отказался в пользу «Сокола» от присвоения имени Высоцкого аэропорту — думаю, уважение и наше признание он заслужил бы наверняка. Есть памятник в Магадане. Это уже наше признание. А пока даже песни слушать не могу. Неприятно и осадок от досады и лжи. От того, как грязно была проведена вся эта акция отвлечения от проблем. Даже это имя вы, негоспода из палаты, смогли сделать для себя выгодным. Просто — ФУ!!!»