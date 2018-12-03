Бывшая первая леди США Мишель Обама отменила визит в Париж

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Бывшая первая леди США Мишель Обама должна была отправиться в Париж 5 декабря, по случаю выхода ее книги Becoming, сообщает Le Figaro.

Известно, что 4000 билетов для участия в этом «разговоре» ушли менее чем за 24 часа.

Однако Мишель Обама была вынуждена отменить свой визит из-за церемонии прощания с бывшим президентом США Джорджем Бушем — старшим, который ушел из жизни 30 ноября.

«Для меня важно присоединиться к семье Буша в этот день. К сожалению, это мешает моим визитам в Париж и Берлин», — заявила Мишель Обама в твиттере.

Во втором сообщении она выразила надежду, что «читатели поймут ее решение относительно ее желания присутствовать на похоронах президента Буша».

Сообщается, что за две недели в Канаде и Соединенных Штатах продали более двух миллионов копий книги Мишель Обамы. По заявлению издательства, книга была переведена на 31 язык мира и стала лидером продаж в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Испании и Франции, где уже продали более 50 тыс. экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, 41-й президент США Джордж Буш — старший ушел из жизни в возрасте 94 лет, похоронят его на территории президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе, которая носит его имя.

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