«Вцепились мёртвой хваткой»: отдадут ли РПЦ здания трёх колледжей Урала?

Екатеринбург, , 07:22 — REGNUM Представители Екатеринбургской епархии не отступают в своих попытках забрать здания трёх колледжей Екатеринбурга. 30 ноября в арбитражный суд Уральского округа была подана апелляционная жалоба на предыдущие решения судов, информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жалоба датирована 27 ноября. Ответчиком, как и прежде, является свердловское мингосимущества. А третьими лицами по делу проходят три колледжа Екатеринбурга: монтажный, экономико-технологический и мужской хоровой, а также территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Напомним, дело тянется с лета 2017 года и уже идёт по второму кругу. Ранее епархии отказали областной и 17-й суды, однако Арбитражный суд Уральского округа отменил эти решения и направил дело на повторное рассмотрение.

При повторном рассмотрении дела последовательность событий пока такая же. Сейчас главная интрига — какое решение примет суд Уральского округа. Впрочем, как полагают наблюдатели, даже в случае отказа и с его стороны представители РПЦ не остановятся.

«Вцепились в здания колледжей мёртвой хваткой», — констатируют местные жители на форумах и в соцсетях.

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