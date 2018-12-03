В Иркутске обсудили развитие туризма и рекреации на Байкале

Иркутск, , 07:20 — REGNUM Участники межрегиональной молодежной научно-практической конференции «Развитие туризма и рекреации в Байкальском регионе», состоявшейся в иркутской Научной библиотеке им. В. Г. Распутина, обсудили тенденции, перспективные виды, возможные пути развития туризма на Байкале. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ).

Организатором мероприятия выступили: кафедра туризма факультета сервиса и рекламы ИГУ, Агентство по туризму Иркутской области, Сибирская Байкальская ассоциация туризма и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Участниками конференции стали старшеклассники и обучающиеся средних специальных учебных заведений Приангарья, а также студенты и аспиранты вузов Иркутска.

В рамках конференции прошло пленарное заседание, затем работа продолжилась в двух секциях. Участники обсудили тенденции и возможные пути развития туризма, проблемы и перспективы развития туризма на особо охраняемых природных территориях, проведение летних научных школ, способствующих подготовке профильных специалистов.

В рамках конференции также прошли мастер-классы, была продемонстрирована фотовыставка.

По итогам мероприятия будет издан электронный сборник материалов конференции, который включат в систему РИНЦ.

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